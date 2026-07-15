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Керчь полностью обесточена в результате атак ВСУ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Керчь полностью осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Иван Кошель.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, объекты жизнеобеспечения переведены на резервные источники питания. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены все профильные службы.

Глава Керчи призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 15 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника. По данным ведомства, воздушные цели были сбиты в том числе над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков

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