Над Кубанью, Крымом и другими регионами днем сбили 252 БПЛА

В течение дня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки фиксировались в период с 8:00 до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны отметили, что перехват целей осуществлялся дежурными средствами ПВО.

Вячеслав Рыжков