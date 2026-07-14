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Над Кубанью, Крымом и другими регионами днем сбили 252 БПЛА

В течение дня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки фиксировались в период с 8:00 до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны отметили, что перехват целей осуществлялся дежурными средствами ПВО.

Вячеслав Рыжков

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