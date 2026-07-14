Западный Обход в Краснодаре расширят до шести полос

В Краснодаре начался третий этап реконструкции Западного Обхода, в рамках которого участок дороги от улицы Средней до транспортной развязки на улице Дзержинского расширят до шести полос. В настоящее время специалисты проводят демонтажные работы, которые ведутся с двух сторон участка, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Выездное совещание на месте проведения работ провел глава Краснодара Евгений Наумов. По его словам, Западный Обход является одной из ключевых транспортных магистралей города, обеспечивающей связь между крупными районами и центром Краснодара.

«Реконструкция позволит создать здесь полноценную широкую дорогу. Все работы необходимо выполнять качественно и в установленные сроки, а жителей своевременно информировать об изменениях в организации движения»,— отметил глава города.

Протяженность участка, вошедшего в третий этап реконструкции, составляет около 3,5 км. После завершения демонтажных работ подрядчик приступит к переустройству инженерных коммуникаций, строительству ливневой канализации и нескольких канализационных насосных станций, а также расширению проезжей части.

В результате реконструкции Западный Обход будет переведен на шестиполосное движение. Кроме того, на участке предусмотрено устройство тротуаров. Работы реализуются при поддержке краевых программ.

Вячеслав Рыжков