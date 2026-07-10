Для регионального коммуниста нашли ссылку

Самого молодого депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского арестовали за демонстрацию запрещенной символики в виде текстовой ссылки на ресурсы экстремистской и запрещенной в России компании Meta. Защита парламентария намерена оспорить арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Заксобрания Ленобласти, лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский в зале заседаний Смольнинского районного суда

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Депутат Заксобрания Ленобласти, лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский в зале заседаний Смольнинского районного суда

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Ближайшие девять суток депутат Заксобрания Ленинградской области Иван Апостолевский проведет в спецприемнике. Смольнинский районный суд Петербурга 10 июля признал лидера фракции КПРФ в областном парламенте виновным в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и назначил ему 10 суток ареста, засчитав ночь, проведенную в отделе полиции. Поводом для административного протокола стали репосты политика на личной странице «ВКонтакте», датированные маем 2018 года. Первый репост — из сообщества «Честные Черемушки», а второй — из паблика кандидата в президенты Павла Грудинина «Грудинин Live». В конце постов перечисляются ресурсы сообщества в других социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). В полицейском протоколе указывается, что интерес силовиков вызвала гиперссылка на иностранные платформы.

«Указанная публикация содержит призыв к переходу и подписку на аккаунты социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена <...> факт размещения и содержании публикации пропагандирует и популяризирует запрещенную на территории Российской Федерации социальную сеть»,— говорится в протоколе, с которым ознакомился «Ъ Северо-Запад».

Непосредственно содержание ссылок и страниц, на которые они ведут, на заседании суда не обсуждали. Защитники Апостолевского, адвокаты Анастасия Борисова и Сергей Подольский настаивали, что текстовая гиперссылка, по их мнению, не может считаться пропагандой чего-либо и является скорее техническим текстом для навигации в интернете. Адвокаты отмечали, что подобные ссылки и символика иностранных соцсетей есть на многих ресурсах органов государственной власти.

Сам Иван Апостолевский заявил, что действительно активно пользуется социальными сетями, где общается с избирателями и сторонниками. Претензии правоохранительных органов он считает политически мотивированными и связывает их с приближающимися сентябрьскими выборами. Партия выдвинула его на выборы в Государственную думу (по Гатчинскому округу) и Законодательное собрание региона.

«Я думаю, что у многих граждан Российской Федерации и высокопоставленных губернаторов есть такие ссылки, но почему-то все-таки меня привлекают к этой статье. Я просто прошу обратить внимание суд на то, что я являюсь депутатом Законодательного собрания и выдвинут кандидатом в Государственную думу и Законодательное собрание Ленинградской области. Я считаю, что это политически мотивированное преследование, давление на парламентскую партию»,— заявил парламентарий.

Накануне, 9 июля, после задержания коммуниста в его поддержку выступило областное отделение КПРФ. В компартии заявили, что «подобные действия вызывают серьезные вопросы. В демократическом и правовом государстве закон должен быть единым для всех, а деятельность правоохранительных органов не должна становиться инструментом политической борьбы. Особенно недопустимо, когда давление оказывается на представителей парламентской оппозиции в период избирательной кампании».

Суть протокола «высосана из пальца», добавил депутат. Судью Екатерину Мезенцеву он призвал при вынесении решения следовать принципам справедливости, гуманизма и здравого смысла. Адвокат Борисова после заседания сообщила «Ъ Северо-Запад», что намерена оспорить постановление об аресте. Практически одновременно в этом же зале судья рассматривала аналогичное дело в отношении петербургского градозащитника Олега Мухина. Он тоже получил 10 суток ареста.

Арест по статье о демонстрации экстремистской символики на год лишает привлеченное лицо права быть избранным в органы власти. Федеральный закон указывает, что ограничение действует, если голосование состоится до окончания срока, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию. Собеседник «Ъ Северо-Запад» в региональном отделении КПРФ рассказал, что партия все равно намерена выдвинуть Ивана Апостолевского на выборы. Для обжалования постановления в Петербург собираются приехать юристы из центрального комитета КПРФ.

Для коммуниста Апостолевского это уже второй арест за демонстрацию символики запрещенных организаций. Год назад ему назначили семь суток ареста. В тот раз поводом стал репост, датированный 2017 годом, с фотографией оппозиционера Алексея Навального. Тогда в Ленобласти проходила кампания по выборам губернатора региона, но Апостолевский не баллотировался.

За последний год петербургские суды рассмотрели минимум пять протоколов о пропаганде экстремистской символики в отношении городских политиков. Так, утратили право быть избранными два депутата Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» — Александр Шишлов и Ольга Штанникова. Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков тоже вынужден пропустить выборы из-за штрафа по этой статье. Под угрозой оказалось участие в выборах депутата петербургского ЗакСа из фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Амосова. Его оштрафовали в сентябре 2025 года, но срок привлечения к административной ответственности истечет до Единого дня голосования. Также удалось избежать санкции правому активисту Савве Федосееву, арестованному на 15 суток. Отменить решение суда удалось в апелляции. Впрочем, баллотироваться в этом электоральном сезоне он не собирался. Во всех случаях силовики отождествляли экстремистскую символику с фотографией Алексея Навального.

Константин Леньков