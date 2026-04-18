Зов хрущевок

В Санкт-Петербурге состоялось собрание инициативной группы для проведения референдума по отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). На встречу, для которой противники программы арендовали зал в кинотеатре отеля «Москва», пришло около 500 человек. Необходимое количество подписей для запуска процедуры подготовки референдума было набрано. Теперь организаторы должны отобрать подписанные бланки и направить их в городскую избирательную комиссию.

Собрание инициативной группы для проведения референдума по отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в кинотеатре отеля «Москва» Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Граждане во время регистрации Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Лидер движения «Центральный район за комфортную среду» Ярослав Костров (слева) и ведущая собрания инициативной группы Татьяна Атанасова во время открытия собрания Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Граждане во время собрания Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

В середине марта, после принятия поправок в городской закон о КРТ и его окончательной разморозки, противники реализации программы объявили о подготовке к проведению референдума. Как тогда заявляла жительница хрущевки Татьяна Атанасова, референдум — это возможность выразить свое гражданское несогласие.

Спустя месяц активисты собрались в кинотеатре бизнес-центра «Москва», чтобы сформировать инициативную группу. По городскому закону, в нее должны войти не менее 300 человек.

Что необходимый минимум будет набран, становилось понятно сразу при входе в кинотеатр: все места в зале, который вмещает 398 человек, были заняты. Организаторы устанавливали дополнительные стулья. Часть людей присаживалась прямо на сцену, часть оставалась стоять. Как потом объявил лидер движения «Центральный район за комфортную среду» Ярослав Костров, на встречу пришло 470 человек.

Закон о КРТ (полное название — закон № 444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге»), внесенный губернатором города Александром Бегловым, был принят еще в июне 2022-го. Документ предполагал переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое. В результате широкого общественного недовольства закон был заморожен на три года, доработан и вступил в силу только 1 января 2026 года. Пока в Правилах землепользования и застройки не отображены территории для реализации программы.

В холле, перед входом в зал вокруг столиков толпились люди, желающие оставить подпись за проведение референдума. «Мы сейчас с вами только регистрируемся чтобы запустить процедуру голосования»,— объясняла женщина вновь подошедшим. Среди собравшихся были и молодые, и пожилые. Некоторые женщины пришли с детьми. Возможность проявить свою гражданскую позицию хотя бы таким образом вызвала интерес у петербуржцев.

Пока в холле шла регистрация, в кинозале на большом экране показывали фильм, собранный из новостных сюжетов, самых ярких высказываний депутатов и чиновников и видеороликов жителей, выступающих против закона о КРТ.

Официальную часть собрания открыла Татьяна Атанасова. На экран вывели результаты онлайн-регистрации: статистика показала, что большинство недовольных программой проживают в Московском, Кировском и Фрунзенском районах. Первое слово дали участнице штаба КРТ в Заксобрании (штаб прекратил свою работу после разморозки закона.— «Ъ Северо-Запад») и экс-депутату МО «Большая Охта» Манефе Королевой. Она перечислила основные вопросы, которые волнуют жильцов хрущевок: отсутствие гарантий предоставления равнозначного жилья взамен изымаемого и господдержки для покупки нового жилья, отсутствие механизмов, гарантирующих невозможность фальсификации результатов голосования собственников, непрозрачность в определении выкупной цены.

Все эти вопросы жители хрущевок поднимают уже не первый раз. Депутаты и чиновники, впрочем, уверяют, что после внесения поправок в закон жителям не стоит беспокоиться: их дома не включат в программу, если жильцы проголосуют против. Отменять закон власти Петербурга не планируют.

Из политических партий активное участие в подготовке референдума принимает «Справедливая Россия» (СР). Как рассказали организаторы, именно реготделение помогло с арендой кинозала. Выступая со сцены, председатель петербургского отделения СР Надежда Тихонова назвала закон о КРТ антинародным: «Он нарушает права практически миллиона наших горожан». «Нам нужна справедливая реновация. Нам нужна реновация для людей, а не за счет людей. Нам нужны равнозначные квартиры, а не ничтожная компенсация»,— заявила госпожа Тихонова.

Проведение голосования было возложено на Ярослава Кострова: он протараторил текст законопроекта об отмене нынешнего закона о КРТ. «Отменить закон можно принятием другого закона. Мы с вами за это сейчас и голосуем»,— попыталась объяснить не успевшим понять все из зачитанного Татьяна Атанасова.

Быстро зачитывая предложение за предложением о создании инициативной группы, выборе ее представителей, проведении референдума, Ярослав Костров задавал только один вопрос: «Кто за?» — и, осмотрев зал, резюмировал: «Единогласно». Предполагалось, что те, кто за КРТ и против референдума, на собрание просто не пришли.

Такой формат ведения собрания устроил не всех. В зале становилось шумно: некоторые из собравшихся пытались задавать вопросы господину Кострову. «Почему вы людей не слушаете? Что за фигня такая?»— возмущался возле сцены молодой человек в черной куртке и черных штанах. Ярослав Костров, несмотря на явный хаос в зале и попытку заглушить его аплодисментами, продолжал читать текст. И дочитав его, кратко попрощался: «Спасибо всем за голосование! Мероприятие завершено».

Одна из женщин, подойдя к сцене, возмутилась: «Мы вообще не поняли, что за рэп он прочитал». Все тот же парень в черном демонстративно порвал карточку для голосования и ушел из зала, призвав поступить так же остальных: «Люди, это какая-то херня. Уходим».

По мнению организаторов, на встрече присутствовали провокаторы, которых организаторы «срисовали». «Мы сразу эту поняли»,— сказала после собрания госпожа Атанасова.

Объясняться за «рэп» пришлось Надежде Тихоновой. «Процедура проведения референдума — это очень строгая процедура. На каждом этапе мы можем получить отказ в регистрации. Процедура юридически проведена чисто. Если вы поддерживаете инициативу об отмене этого антинародного закона, значит идете и голосуете. Ярослав сделал все верно, не надо ставить под сомнения сегодняшнюю встречу»,— смогла утихомирить зал и все-таки завершить официальную часть собрания Надежда Тихонова.

У многих все-таки остались вопросы, на которые организаторы отвечали лично каждому еще около 30 минут после голосования. Одна из участниц интересовалась, не навредит ли им референдум: «Миллион жителей затрагивает этот вопрос. А петербуржцев пять миллионов. Если мы проведем референдум и четыре миллиона проголосуют против отмены закона, а нас только двадцать процентов, то мы сами себе перекроем кислород, не сможем дальше бороться. Правительство скажет, что Петербург против».

Манефа Королева в ответ заявила, что граждане, которых не волнует этот закон, не придут голосовать. «Воспринимайте, пожалуйста, эту историю как голос хрущевок. Мы перебрали за четыре года все возможные инструменты, чтобы достучаться до городских властей. Ничего пока не помогло. Иск пока приостановлен. У нас остается референдум. Это наша одна из последних возможностей докричаться до властей»,— с неким отчаянием говорила госпожа Королева.

«Мы сегодня садимся и считаем. К сожалению, я уверена, что будет много брака. Дальше мы должны внести бланки в горизбирком»,— рассказала Татьяна Атанасова. Подать документы в ГИК активисты намерены в начале следующей недели.

Надежда Ярмула