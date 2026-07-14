Застройщик получит 4,5 млрд рублей на строительство ЖК в Ярославле

Банк ДОМ.РФ одобрил проектное финансирование группе компаний «Лавинье» для строительства ЖК «Семейный квартал» в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лимит кредитования — 4,5 млрд руб. Группа компаний планирует построить в 4 км от центра города, неподалеку от автовокзала, жилой комплекс. Общая площадь проекта составит 73 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство 976 квартир, коммерческих помещений общей площадью 4,4 тыс. кв. м и паркинга на 300 мест.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, 18-этажный ЖК «Семейный квартал» из пяти строений планируют сдать в 2029 году. Он находится на Соколе в микрорайоне, ограниченном улицами Бурмакинской, Чернопрудной, проспектом Фрунзе и улицей Лескова.

Группа компаний «Лавинье» работает в Ярославле с 2015 года. Она построила ЖК «Заречная слобода» на улице Мануфактурной и ЖК «На ул. Звездной», следует из открытых данных. В пресс-службе банка добавили, что сейчас девелопер реализует в городе ЖК «Новация» (ул. Республиканская).

Алла Чижова