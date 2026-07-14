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Полиция задержала краснодарцев, снявших ролик на фоне собора Александра Невского

В Краснодаре сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые сняли провокационный видеоролик на территории, прилегающей к собору Александра Невского на улице Постовой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Задержанными оказались жители краевого центра в возрасте 19 и 23 лет. В полиции сообщили, что их действиям будет дана комплексная правовая оценка. В настоящее время проводится проверка.

Поводом для разбирательства стала опубликованная в социальных сетях видеозапись, на которой два автомобиля Mercedes въехали на территорию возле собора Александра Невского, двое задержанных организовали съемку ролика на фоне храма. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вячеслав Рыжков

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