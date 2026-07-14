За пять месяцев жители Кубани взяли кредитов на 348 млрд рублей

Объем потребительского кредитования в Краснодарском крае по итогам января—мая 2026 года составил 348,7 млрд руб., что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в Южном главном управлении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по Южному федеральному округу объем потребительских кредитов увеличился на 21,1%, до 853,6 млрд руб. В Банке России связывают рост с постепенным снижением ставок вслед за ключевой ставкой, а также увеличением выдачи необеспеченных кредитов и автокредитов, в том числе обеспеченных залогом новых автомобилей.

Более высокую динамику продемонстрировал ипотечный рынок. За пять месяцев жители Краснодарского края оформили жилищные кредиты на 63 млрд руб., что на 39% больше, чем годом ранее. По объему ипотечного кредитования регион стал лидером Южного федерального округа, однако темпы роста оказались ниже среднеокружных, где выдача увеличилась на 46,1%.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в мае достигла 9,6% в Краснодарском крае и 9,4% в целом по ЮФО. С начала года показатель вырос примерно на 2,6 процентного пункта. В регуляторе объясняют это увеличением доли рыночной ипотеки на фоне постепенного снижения спроса на программы с государственной поддержкой.

По данным ДОМ.РФ, за январь—май объем выдачи льготной ипотеки достиг 65,7 млрд руб., что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем в последние месяцы спрос на такие программы демонстрирует тенденцию к снижению.

На начало июня доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в Краснодарском крае составила 11%, увеличившись с начала года на 0,3 процентного пункта. В ипотечном сегменте уровень просрочки достиг 2,2%, что на 0,4 процентного пункта выше январского значения. При этом в Банке России отмечают, что темпы роста просроченной задолженности в обоих сегментах постепенно замедляются.

Вячеслав Рыжков