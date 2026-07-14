В июле средняя загрузка кубанских отелей упала до 55–75%

Средняя загрузка гостиниц Краснодарского края в июле 2026 года снизилась на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 55–75%. Об этом сообщили «Эксперту Юг» участники рынка и отраслевые аналитики.

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По оценкам экспертов, для поддержания спроса гостиницы были вынуждены снизить стоимость размещения на 10–30%. Одновременно туристы стали чаще экономить на дополнительных услугах, включая питание и экскурсионные программы, что негативно сказывается на рентабельности бизнеса.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов связывает ухудшение финансовых показателей отрасли с комплексом факторов, включая закрытие аэропортов и сохраняющиеся угрозы, связанные с беспилотниками. По его словам, прибыльность гостиничного бизнеса существенно снизилась, а часть объектов завершит сезон с убытками.

Более сдержанную оценку ситуации дал сооснователь и управляющий партнер Adamand Resort Антон Бодокия. По его словам, средняя загрузка отелей компании в мае и июне составляла около 75% против 85–88% годом ранее. При этом доходность одного номера сократилась на 20–25% в годовом выражении.

По словам господина Бодокии, снижение загрузки оказалось умеренным, однако падение доходности значительно сильнее из-за необходимости корректировать цены для сохранения спроса.

Вячеслав Рыжков