Туристам кризис — не помеха

По состоянию на 30 июня Новороссийск принял более 521 тыс. туристов, а средняя загрузка средств размещения составила 69%. Эксперты опасаются, что проблемы с топливом могут отпугнуть часть гостей, которые планировали отправиться в город на автомобилях. Однако, как считают власти, о влиянии ситуации с топливом на туристскую отрасль говорить преждевременно, так как сложившаяся ситуация наблюдается в городе только вторую неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации на 30 июня 2026 года Новороссийск принял 521 тыс. туристов, а средняя загрузка средств размещения составила 69% (против 510,1 тыс. человек и средней загрузке средств размещения 68,4% по сравнению с тем же периодом 2025 года). Такие данные «Ъ-Новороссийск» сообщила начальник городского управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

«Рост турпотока, в первую, очередь обусловлен внедрением эксперимента по регулированию деятельности гостевых домов. Он дал возможность этому сегменту рынка официально предоставлять услуги по размещению отдыхающих, что повысило прозрачность и качество сервиса»,— отмечает госпожа Григорьян.

Однако эксперты туристического рынка опасаются, что проблемы с топливом могут отпугнуть часть гостей, которые планировали отправиться на юг на автомобилях. Как отмечает вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян, глубина бронирования в Новороссийске на сегодня не превышает двух недель. Едва ли город покажет прошлогодние объемы загрузки отелей по итогам сезона, считает эксперт. По его оценкам, просадка в этом году может составить 10%. Притом, что цены на проживание в Новороссийске выросли незначительно.

Так, по данным городского управления курортов и туризма на июль 2026 года, стоимость проживания в отеле 4* высшей категории, с завтраком составляет 22 740 руб. в сутки (против 21 080 руб. в июле 2025-го). Проживание в отеле 3* высшей категории, с завтраком сегодня обойдется в 11 740 руб. в сутки (против 10 490 руб. в июле 2025 года).

При этом господин Мкртчян обращает внимание, что загрузка средств размещения зависит от наличия в отелях инфраструктуры. Если в отеле есть бассейн и/или спа-центр, то загруженность будет высокой, на уровне 60-65%. Если в отеле нет ничего, то и загруженность будет ниже 40%, считает вице-президент АТА. По его мнению, в ситуации с дефицитом топлива увеличивается нагрузка на железнодорожные пассажирские перевозки.

Так, в этом сезоне с 10 июля в ежедневном режиме начал курсировать поезд № 433/434 Москва – Новороссийск компании «Гранд Сервис Экспресс». Как прокомментировали изданию в пресс-службе перевозчика, в его составе 17 одноэтажных вагонов: шесть плацкартных, девять купейных, один штабной и один вагон-ресторан. Путь из Москвы до Новороссийска займет 35 часов 35 минут. В обратную сторону до Москвы — 35 часов 50 минут. В пути следования поезд делает 15 остановок, в том числе в областных центрах: Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону.

«На направление в Новороссийск фиксируется активный спрос. За неделю с момента открытия продаж на первые дни курсирования поезда Москва- Новороссийск продано 60 % билетов. На весь период открытой продажи (30 дней) проданы уже 30% мест. Стоимость билетов на поезд Москва — Новороссийск зависит от выбранного типа вагона и класса обслуживания. В плацкарте стоимость билетов начинается от 5,2 тыс. руб. В купе — от 10,5 тыс. руб.»,— прокомментировали в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Повышение спроса в сообщении с Новороссийском относительного прошлого года наблюдают и в компании РЖД. На поезда с отправлением в июле плюс 9%, в августе — плюс 4%.

«В сообщении с Новороссийском в летний период курсирует 23 пары поездов формирования АО «ФПК», в том числе 14 пар сезонных. Транспортное обслуживание пассажиров в сообщении с Новороссийском обеспечивается различными категориями поездов, что позволяет пассажирам выбрать оптимальный вариант проезда по наиболее приемлемой стоимости. К примеру, при приобретении билетов на скоростной поезд № 233 Москва — Новороссийск стоимость проезда по прямому маршруту в плацкартном вагоне составит от 5,9 тыс. руб., в купейном вагоне — от 6,6 тыс. руб.», — прокомментировали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Новороссийск еще наверстает упущенное. Но очень многое зависит от того, каким образом будет решена проблема с обеспечением города топливом, убежден Алексан Мкртчян.

Как отмечает Лариса Григорьян, о влиянии ситуации с топливом на туристскую отрасль в Новороссийске говорить еще рано, так как сложившаяся ситуация наблюдается в городе только вторую неделю. Поступают сигналы от организаций санаторно-курортного и гостиничного комплекса Новороссийска об увеличении числа отмен ранних бронирований, когда туристы планировали свой отдых заблаговременно (за 2–3 месяца). Возросло число бронирований «на коротком уведомлении» (за 1–3 дня). Но утверждать, что существует какой-то существенный отток туристов, нельзя.

По данным городского управления курортов и туризма на 30 июня, бронирование номерного фонда на июль составляет — 70,2%, на август — 62,6%, на сентябрь — 44,8%.

Сравнивать динамику бронирования летних месяцев (июнь, июль, август) с маем некорректно. В мае 2026 года брони были на уровне 50,7%, фактическая же загрузка средств размещения составила 56,7%, поясняет Лариса Григорьян.

«При благоприятной обстановке (нормализации ситуации с топливом) в этом туристическом сезоне рассчитываем на небольшой прирост туристов», — отмечает начальник городского управления курортов и туризма.

«Перспективы летнего сезона 2026 года в Новороссийске можно оценить как умеренно положительные. Город вряд ли покажет резкий рост загрузки, но и серьезного спада ожидать не стоит. Дальнейшее развитие туризма будет зависеть от качества инфраструктуры, появления новых отелей и активного продвижения города как самостоятельного курорта. Если эти направления будут развиваться, Новороссийск постепенно сможет укрепить свои позиции на туристическом рынке Краснодарского края», — резюмирует экономист, ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

Сергей Емельянов