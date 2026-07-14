Почти тысячу километров ливневок прочистили в Краснодаре

В Краснодаре городские власти подвели промежуточные итоги работы муниципального учреждения «Городская сеть ливневой канализации» и обсудили дальнейшую модернизацию системы водоотведения. Совещание прошло под председательством главы города Евгения Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам мэра, одной из приоритетных задач остается поэтапная передача на баланс муниципалитета ливневых сетей, построенных девелоперами. Как отметил господин Наумов, крупнейшие застройщики уже представили графики передачи инженерной инфраструктуры, что позволит обеспечить ее своевременное обслуживание и эксплуатацию.

В настоящее время общая протяженность ливневых коллекторов Краснодара превышает 1,8 тыс. км. С начала работы муниципального учреждения специалисты прочистили более 950 км сетей.

Кроме того, с помощью роботизированного комплекса телеинспекции обследовано 27 км коллекторов. В ходе диагностики выявлено 179 незаконных подключений, которые впоследствии будут ликвидированы методом тампонирования.

Параллельно администрация города разрабатывает инвестиционную программу развития системы ливневого водоотведения на 2026–2036 годы. Документ предусматривает реконструкцию наиболее загруженных участков с увеличением пропускной способности коллекторов, а также строительство новых объектов инженерной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков