Партийный расклад

Четыре парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — определились со списками кандидатов от Краснодарского края на предстоящие выборы в Госдуму РФ. В основном региональные отделения сделали ставки на старых игроков, действующих депутатов Госдумы. Региональную группу «Справедливой России» возглавил Дмитрий Гусев. Лидером региональной группы «Единой России» стал Николай Долуда. Тройку кубанского списка КПРФ возглавил Николай Осадчий. Во главе краснодарской региональной группы «Новых людей» — кандидат юридических наук Илья Горбашев, в прошлом он занимал пост помощника заместителя председателя Верховного суда России. Впрочем, интрига сохраняется как минимум по ЛДПР, чей список пока не обнародован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В субботу завершился срок выдвижения кандидатов на выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. «Ъ-Кубань» вместе с политологами изучил списки кандидатов от Краснодарского края.

Региональную группу партии «Единая Россия» (ЕР) от Кубани возглавил действующий депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по делам национальностей Николай Долуда.

Вторую и третью строчки в списке заняли парламентарии Наталья Костенко и Светлана Бессараб. Замыкает первую четверку Алексей Ткачев — также действующий депутат Госдумы. В списке также участник специальной военной операции Роман Александров. По одномандатным округам от «Единой России» намерены баллотироваться действующие депутаты ГД Иван Демченко, Дмитрий Лемейкин, Сергей Алтухов, Константин Затулин.

Партия «Справедливая Россия» выдвинула во главу регионального списка первого заместителя главы комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева. Вторым номером значится депутат Законодательного собрания края Денис Хмелевской. Тройку замыкает участник СВО, депутат Тимашевского района Виталий Щевелев. В одномандатных округах от «эсеров» выдвинуты предприниматель Тимур Гриньков, инженер Игорь Виноградов, депутат Новороссийска Алексей Карпич, депутат городского собрания Сочи Юрий Немцев.

Коммунисты Краснодарского края сделали ставку на действующего депутата Госдумы Николая Осадчего, руководителя фракции КПРФ в ЗСК Павла Соколенко и депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова. Еще девять представителей партии поборются за мандаты в одномандатных округах. Среди них — депутат ЗСК Иван Жилищиков, экс-депутат краснодарской гордумы Игорь Шибалкин, секретари городских и районных отделений партии Игорь Игнатов (Анапа), Виталий Пронькин (Новороссийск), Владислав Жиронкин (Сочи).

Краснодарскую региональную группу «Новых людей» возглавил кандидат юридических наук и бывший помощник заместителя председателя Верховного суда РФ Илья Горбашев.

Также в нее вошли Никита Сиразетдинов, Эдуард Врублевский, Александр Барашков, Александр Макеев, Сергей Климов и др. В округах кандидатами от партии также значатся Арсен Бегиян, Сергей Климов, Александр Барашков, Никита Лапунов, Вадим Кульков, Дмитрий Козлов.

Полные перечни претендентов опубликованы на официальных интернет-ресурсах политических сил.

Научный руководитель Центра прикладной социологии и политологии (ЦПСП) Геннадий Подлесный отметил, что как минимум четыре партии — ЛДПР, «Родина», «Зеленые» и «Партия прямой демократии» — фактически выпали из публичного поля на этапе выдвижения.

«В случае с ЛДПР и "Родиной" мы видим отказ от классического пиара кандидатов. Это косвенно указывает на то, что кандидаты от этих партий либо не готовы к реальной борьбе, либо согласились на номинальное участие в выборах, но не будут вкладываться в кампанию»,— говорит господин Подлесный. Кроме того, добавляет он, руководитель отделения ЛДПР в Краснодарском крае Каплан Паниш, впервые отвечает за региональный список и кандидатов-одномандатников от ЛДПР в Краснодарском крае.

«Переход от ресурсной поддержки федерального списка кандидатов к руководству всей избирательной кампанией в регионе требует перестройки работы и с избирателями и с кандидатами. Это уже отражается на медийной активности партии»,— заключил эксперт.

Гораздо более интенсивно, по данным Геннадия Подлесного, стартовала «Единая Россия», однако итоги ее праймериз в Краснодарском крае в определенной части расходятся с рекомендациями ее центрального аппарата. Первые три места в голосовании заняли беспартийные кандидаты, хотя и многолетние сторонники партии, которые много лет не могут сделать решительный шаг и стать полноправным членами партии, от которой они регулярно избираются в Госдуму, тогда как Генеральный совет ЕР рекомендовал продвигать в депутаты именно членов «Единой России».

Кроме того, в проходной части списка оказались два кандидата без связи с Краснодарским краем, получившие на праймериз в разы больше голосов, чем кандидаты ветераны и участники СВО. «Для региона это нетипичные цифры при отсутствии широкой узнаваемости этих кандидатов»,— подмечает Геннадий Подлесный.

Он также обращает внимание на отсутствие участников и ветеранов специальной военной операции в проходной части регионального списка ЕР. Также не смогли победить участники и ветераны СВО в одномандатных избирательных округах.

Это, по его мнению, вступает в противоречие с публичными заявлениями президента РФ Владимира Путина о формировании новой элиты из участников СВО и прямой рекомендации центрального аппарата ЕР поддерживать «своих ребят В. Путина».

По остальным партиям — «Справедливая Россия» и «Новые люди» — эксперт констатирует сохранение прежних тактик. СР вновь делает ставку на узнаваемые лица, которыми сейчас являются участники СВО. «Новые люди», позиционирующие себя как партия бизнеса, не спешат включать в списки кандидатов от партии ветеранов СВО, что объясняется их корпоративным профилем.

Доцент кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова отмечает ряд тенденций в текущей кампании. По ее словам, партии, за исключением «Единой России», делают ставку на кандидатов без широкой федеральной известности. При этом наиболее выраженно эта стратегия реализуется у «Новых людей», которые выдвигают во главу списка узкопрофильных специалистов. Кроме того, политические силы применяют различные модели работы с электоратом.

«Единая Россия» использует разветвленную сеть региональных отделений, КПРФ делает акцент на идеологически мотивированном активе и связях с местными сообществами, эсеры концентрируются на социальной проблематике, а «Новые люди» интегрируют в свою программу актуальные технологические тренды.

«Необходимо учитывать следующие важные переменные — итоговый результат сильно зависит от явки избирателей и исхода борьбы в одномандатных округах, где кандидаты часто выдвигаются параллельно и по спискам и напрямую»,— резюмирует Наталия Козьякова.

Наталья Решетняк