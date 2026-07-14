Председатель ЗСК обсудил развитие медобслуживания кубанцев с министром здравоохранения края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с недавно назначенным министром здравоохранения региона Владимиром Крушельницким. В обсуждении также принял участие председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Основными темами встречи стали развитие системы здравоохранения, кадровое обеспечение отрасли и повышение доступности медицинской помощи. Юрий Бурлачко отметил, что здравоохранение края продолжает работать в условиях высокой нагрузки, связанной с ростом фактической численности населения и увеличением туристического потока. По его словам, отрасли необходимо адаптироваться к новым условиям, а депутатский корпус готов оказывать поддержку в решении возникающих вопросов.

Владимир Крушельницкий сообщил, что одним из приоритетов министерства станет создание специализированных межрайонных центров медицинской помощи. В частности, в регионе планируется открыть девять офтальмологических и три эндоскопических центра. Один из первых офтальмологических центров предполагается создать на базе Краевой клинической больницы №1 после дооснащения существующего профильного отделения. Кроме того, в планах министерства — модернизация ряда медицинских учреждений, включая краевой онкологический центр.

Участники встречи также обсудили подготовку медицинских кадров. Отдельное внимание было уделено работе Кубанского государственного медицинского университета, который в этом году впервые выпустил медицинских сестер с высшим образованием, а также профориентационному проекту «УникУМ — Школьники региона», знакомящему учащихся с медицинскими профессиями.

Председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский поднял вопрос лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

По итогам встречи Юрий Бурлачко предложил краевому минздраву провести исследование, которое позволит определить фактическую численность населения, получающего медицинскую помощь в регионе, а также оценить потребность в медицинских учреждениях и специалистах. По его словам, результаты такой работы могут быть представлены на площадках Южно-Российской парламентской ассоциации и Совета законодателей для выработки совместных решений при поддержке федерального центра.

Вячеслав Рыжков