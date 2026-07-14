В июне на юге зафиксирован спад потребительского кредитования

В Краснодарском крае в июне 2026 года выдача потребительских кредитов сократилась на 14,3% по сравнению с маем, что стало самым значительным снижением среди 30 регионов России с крупнейшими объемами кредитования. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За месяц на Кубани было оформлено 73,5 тыс. кредитов наличными против 85,8 тыс. в мае. Несмотря на снижение, регион сохранил третье место в стране по объему выдач, уступив только Москве и Московской области.

В Ростовской области банки выдали 55,9 тыс. потребительских кредитов, что на 9% меньше майского показателя (61,4 тыс.). Регион занял шестое место в общероссийском рейтинге по количеству оформленных займов.

Среди других субъектов РФ наиболее заметное сокращение выдачи кредитов зафиксировано в Забайкальском крае (–12,4%), Белгородской области (–12,2%), Приморском крае (–12,1%) и Воронежской области (–12%). В Москве показатель снизился на 9,4%, в Санкт-Петербурге — на 8,7%.

В целом по России в июне банки выдали 1,89 млн потребительских кредитов, что на 10,7% меньше, чем месяцем ранее. При этом по сравнению с июнем 2025 года объем выдачи увеличился на 36,4%, поскольку год назад рынок находился на минимальных уровнях после ужесточения денежно-кредитной политики.

По итогам второго квартала 2026 года в стране было оформлено 5,88 млн потребительских кредитов — на 49% больше, чем годом ранее, однако на 32% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после весеннего роста рынок вновь демонстрирует сдержанную динамику. Банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики, сохраняя высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, что позволяет ограничивать риски возникновения просроченной задолженности.

Вячеслав Рыжков