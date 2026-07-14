DOGMA запустила продажи в квартале бизнес-класса «Парк Победы 3»

Девелопер представил третью очередь ЖК «Парк Победы» — проект ориентирован на взыскательных покупателей, для которых важны приватность, высокий уровень сервиса и продуманная среда для жизни. Локация на Ближнем Западном обходе находится в зоне активного развития Краснодара — именно здесь формируется новый городской центр притяжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

В квартале предполагается строительство четырех очередей с возведением 18 литеров. Продажи стартовали в двух корпусах — 14 и 15, они расположены в первой очереди. ЖК «Парк Победы 3» — выдающийся проект с выразительной архитектурой и улучшенными планировочными решениями. В нем предусмотрены квартиры с патио на первом этаже, которые помогут совместить комфорт городской среды с преимуществами приватного уличного пространства, а также лоты с террасами на верхних этажах, они позволят насладиться уединенностью и панорамными видами. Покупатели могут выбрать эргономичные решения с функциональными зонами: мастер спальнями и гардеробными.

Архитектурный облик квартала строится на принципе каскадной застройки: высота домов варьируется от 7 до 18 этажей, формируя выразительный силуэт. При возведении зданий применяется монолитно-кирпичная технология с системой Cuuber — она обеспечивает долговечность конструкций и гибкость архитектурных решений. Фасады выполнены в природной цветовой гамме с использованием навесных фасадных систем. Особую атмосферу создает вечерняя подсветка, подчеркивающая пластику форм.

Преимуществом квартала «Парк Победы 3» является персональный клуб для резидентов — приватное пространство для отдыха и досуга. В нем предполагаются кинотеатр, современный фитнес-рум и безопасная детская комната.

«Бизнес-квартал создан для тех, кто ценит уединенность и высокий стандарт жизни. Каждая деталь здесь работает на формирование целостного образа — от архитектуры до благоустройства. Обилие зелени формирует здоровую среду, а эксклюзивные сервисы делают квартал по-настоящему особенным»,— рассказал Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО DOGMA.

В рамках развития территории формируется полноценная социальная инфраструктура: две школы на 1550 и 400 мест, четыре детских сада суммарно на 1350 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника и бассейн. Особое внимание уделено мультиформатным пространствам для жителей всех возрастов: детские площадки с безопасными экоматериалами и тактильно приятными поверхностями, семейные зоны с гамаками и канатными лазами. Они создадут комфортную и дружелюбную среду.

Благоустройство первой очереди объединит функциональные зоны в единую гармоничную композицию. Проектом предусмотрены парящие навесы и волнообразный элемент, который визуально свяжет релакс зоны, детские и спортивные площадки. Активный блок включает скалодром, настольный теннис, стритбол, воркаут-площадки и зоны для йоги и стретчинга.

Климатический комфорт обеспечивается комплексом решений: теневыми навесами, вертикальным озеленением и системой туманообразования. Ландшафтный дизайн адаптирован под особенности Краснодара — высадят гипоаллергенные хвойные и лиственные деревья.

ЖК Парк Победы — Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ Строй-Град»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Застройщик входит в ГК Догма