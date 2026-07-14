Высшая лига лабораторной диагностики: CL LAB отмечает 20-летие и консолидирует присутствие на юге России

По результатам исследования РБК, краснодарская лаборатория CL LAB входит в ТОП-10 крупнейших* медицинских сетей лабораторной диагностики России. С момента основания летом 2006 года компания занимает лидирующие позиции на рынке частной медицины юга, создав в регионе локальную лабораторную сеть — более 170 собственных филиалов на Кубани, в Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае. В совокупности они охватывают площадь, эквивалентную трем стадионам FIFA 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Медикал Групп Фото: пресс-служба Медикал Групп

Сеть медицинской лаборатории CL LAB с головным офисом в Краснодаре сегодня достигла операционного масштаба, при котором совокупная площадь всех медицинских филиалов обслуживания пациентов составляет порядка 21 000 м. Для сопоставимости с реалиями — это соответствует размеру трех стандартных футбольных полей нынешнего чемпионата мира.

За чемпионской метафорой — практический смысл: равномерное распределение мощностей современной лаборатории и унифицированные стандарты преаналитики в каждом из 170 филиалов позволяют CL LAB выстраивать эффективную систему контроля качества диагностики без потери точности, скорости и надежности выполнения медицинских исследований.

«Благодаря такому спортивному развитию более 5 млн наших пациентов ежедневно получают быстрые и точные анализы в любой точке географии присутствия CL LAB. При этом совокупная площадь лабораторной сети не является самоцелью, а служит индикатором зрелости нашей медицинской инфраструктуры. Благодарим за доверие — мы растем и выходим на новый уровень полезности для вашего здоровья»,— отмечает Феликс Гамзаев, основатель медицинской лаборатории CL LAB.

По случаю своего 20-летия медицинская лаборатория CL LAB дарит всем суперполезные подарки в собственном мобильном приложении CL PRIME — это бесплатная подписка CL PREMIUM+ до конца текущего года.*

Еще больше привилегий, а главное — выгодные скидки до 50% на анализы и медицинские услуги востребованных клиник Кубани для пользователей приложения CL PRIME и их семей.

Медицинская лаборатория CL LAB — активный участник Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК). Здесь можно пройти более 3000 исследований: от клинических до инновационных генетических тестов. Это единственная в ЮФО частная общеклиническая медицинская лаборатория с собственным отделом геномики, успешно выполняющая исследования генома человека с 2018 года. Высокотехнологичные тесты лаборатории CL LAB в области репродуктивной генетики и полноэкзомного секвенирования с подготовкой Индивидуальной генетической карты CL G.E.N.E.X. доступны сегодня самой широкой аудитории пациентов.

Лаборатория обеспечивает максимально бережное и комфортное медицинское сопровождение, включая вызов медсестры на дом для взятия биоматериала и анализы для новорожденных. Результаты исследований можно оперативно получить онлайн на почту или в мобильном приложении лаборатории CL PRIME. Пациентам предоставляются бесплатные консультации врачей по расшифровке анализов.

Акция проводится с 01.06.26–31.12.26 г. С дополнительной информацией об условиях проведения можно ознакомиться на сайте: cllab.ru

* РБК Исследования рынков / Обзор «Российский рынок частной медицины 2024-2025».

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