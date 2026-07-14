На реконструкцию краснодарского водохранилища выделят 373 млн рублей

На выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для реконструкции краснодарского водохранилища направят 373 млн руб. из федерального бюджета в рамках проекта «Вода России», сообщается в материалах госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проектные работы запланированы на 2026–2027 годы, строительство объекта — на 2028–2030 годы. Заказчиком выступает «Центррегионводхоз».

Первый этап включает реконструкцию сооружений напорного фронта, второй — инженерных защит водохранилища, третий — сооружений правобережной дренажной завесы.

Известно, что федеральный проект «Вода России» начался в январе 2025 года. Помимо реконструкции, планировалась расчистка водоема и русел впадающих в него рек системы «Краснодарское водохранилище — Нижняя Кубань».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по итогам июня в зоне подтопления после сброса воды с краснодарского водохранилища оказались озимые и яровые посевы общей площадью 7,5 тыс. га в Славянском и Крымском районах. Это касается 26 фермерских хозяйств и шести крупных сельхозорганизаций. Основной пострадавшей культурой стала озимая пшеница.

Алина Зорина