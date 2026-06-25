Минсельхоз Кубани: ущерб аграриев от паводка пока не подсчитан

В зоне подтопления после сброса воды с Краснодарского водохранилища оказались озимые и яровые посевы общей площадью 7,5 тыс. га в Славянском и Крымском районах. Это касается 26 фермерских хозяйств и шести крупных сельхозорганизаций, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского района Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Основной пострадавшей культурой стала озимая пшеница. Точный объем финансового ущерба в настоящий момент не подсчитан.

Как отметили в ведомстве, при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева уже проработаны меры поддержки для пострадавших предприятий. Аграриям предоставят отсрочки по лизинговым и банковским платежам, а также займы по льготной ставке 4,25% через региональный фонд микрофинансирования. Кроме того, рассматривается вопрос о выделении из краевого бюджета погектарной поддержки — финансового обеспечения затрат на приобретение ресурсов для проведения осенней посевной кампании.

Наталья Решетняк