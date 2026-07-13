Путин внес кандидатуру Винецкого на пост прокурора Краснодарского края

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Виктора Винецкого на должность прокурора Краснодарского края. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: epp.genproc.gov.ru / ru Фото: epp.genproc.gov.ru / ru

«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций по кандидатуре Винецкого Виктора Владимировича для назначения на должность прокурора Краснодарского края»,— написал господин Клишас в соцсетях.

По данным из открытых источников, Виктор Винецкий является опытным сотрудником органов прокуратуры. Его карьера началась на Дальнем Востоке, где он прошел путь от помощника прокурора Советского района Владивостока до старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Приморского края .

Впоследствии Виктор Винецкий продолжил службу в Санкт-Петербурге, где занимал должности заместителя прокурора Пушкинского района, руководил вторым зональным отделом, а затем возглавлял прокуратуру Невского района. С апреля 2022 года он работает первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

Должность прокурора Краснодарского края стала вакантной после того, как ранее занимавший этот пост Сергей Табельский в феврале 2026 года был назначен заместителем Генерального прокурора России.

В настоящее время обязанности прокурора края исполняет первый заместитель Александр Трухин.

Наталья Решетняк