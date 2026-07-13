На Кубани средний чек на парфюмерию и косметику вырос на 10%

В Краснодарском крае средний чек на покупку парфюмерии и косметики в первом полугодии 2026 года составил 5,48 тыс. руб., что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество покупок сократилось на 9%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценке экспертов, рынок парфюмерии и косметики в первом полугодии демонстрировал снижение спроса, как и сегмент непродовольственных товаров в целом. Это связано с насыщением рынка, а также с переходом части покупателей в онлайн-каналы, где цены зачастую ниже.

Высокий средний чек в Краснодарском крае аналитики объясняют туристической привлекательностью региона, миграционным притоком, развитой сетью спа-салонов и концентрацией предпраздничных покупок. По их мнению, эти факторы формируют платежеспособный спрос и поддерживают более высокий уровень расходов на парфюмерию и косметику.

Как писал «Ъ-Кубань», объем отгрузки парфюмерно-косметической продукции в Краснодарском крае по итогам 2025 года сократился на 4%, составив 3,35 млрд руб. Число профильных игроков в регионе продолжает расти — на начало 2026 года зарегистрировано уже 251 юридическое лицо.

Нурий Бзасежев