Косметический налет

Объем отгрузки парфюмерно-косметической продукции в Краснодарском крае по итогам 2025 года сократился на 4%, составив 3,35 млрд руб. При этом число профильных игроков в регионе продолжает расти — на начало 2026 года зарегистрировано уже 251 юридическое лицо. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты полагают, что отрасль движется к консолидации, а расширение состава участников рынка связано с освоением туристических каналов сбыта.

Отгрузка парфюмерно-косметической продукции в Краснодарском крае по итогам 2025 года составила 3,35 млрд руб, что на 4% меньше показателя предыдущего года. Однако, несмотря на снижение объемов выпуска, количество компаний в отрасли продолжает увеличиваться. По информации регионального министерства промышленной политики и УФНС на начало 2026 года, деятельность по производству мыла, чистящих средств и парфюмерии сейчас ведет 251 юридическое лицо.

Основной объем отгрузки в крае обеспечивают компании ООО «Сила Гор» (ТМ «Краснополянская косметика»), ООО «Фитстайл Эко», ООО «Флореаль», ООО «Солнце», а также индивидуальные предприниматели Ольга Михеева (бренд Lima) и Татьяна Каримова (ТМ «Мацеста»). Среди локальных производителей также выделяют «Косметик Лаб» (бренд Lia Lab).

Генеральный директор ООО «Фитстайл Эко» (бренд «Анапская косметика») Анастасия Вдовина считает, что развитие косметической отрасли на Кубани сдерживает совокупность факторов — от высокой стоимости заемных средств до роста регуляторной нагрузки. По ее оценке, несмотря на действующие меры господдержки, доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса остается ограниченным.

«На мой взгляд, главный сдерживающий фактор сегодня — это сочетание сразу нескольких ограничений. Для региональных производителей одним из болезненных вопросов являются рост регуляторной нагрузки и необходимость инвестировать в маркировку, учет и упаковочные решения»,— прокомментировала госпожа Вдовина.

Эксперт добавила, что Краснодарский край располагает базой для развития собственного косметического производства — от сырья до экспертизы, однако сохраняется зависимость от импорта высокотехнологичного оборудования и сложных компонентов.

При этом рынок сегментируется: растет спрос на локальные бренды, тогда как «средний» сегмент теряет позиции. В перспективе индустрия, по ее мнению, будет одновременно расти и консолидироваться.

«У кубанской косметики хорошие конкурентные преимущества в локальности, потому что у нас сильная история: море, виноград, водоросли, травы и прочие природные компоненты — это все ценится покупателем, в особенности за рубежом. <...> В целом, я считаю, что в ближайшие пять лет отрасль будет развиваться, но одновременно консолидироваться: выживут и усилятся те, кто умеет сочетать качество, эффективность и оригинальность продукта, понятный бренд, чуткость к своему клиенту, аналитику, дисциплину и финансовую устойчивость»,— отмечает Анастасия Вдовина.

Генеральный директор ООО «Солнце» (фабрика «Бизорюк») Евгений Федоров в числе ключевых ограничений называет кадровый дефицит, который одновременно может стать драйвером развития. По его словам, приток молодых специалистов без профильного опыта способствует внедрению новых подходов, включая использование искусственного интеллекта.

Как отмечает эксперт, спрос смещается в сторону нишевой и крафтовой продукции, а ужесточение регулирования одновременно увеличивает издержки и способствует очистке рынка. По его прогнозу, дальнейшее развитие отрасли будет сопровождаться консолидацией: усилятся компании, способные сочетать качество, устойчивость и управляемость бизнеса.

Как считает основатель Perfumes Stories Елизавета Туркенич, дополнительным сдерживающим фактором остается слабая кооперация между производителями и индустрией гостеприимства. Развитие совместных форматов — мероприятий и специализированных торговых пространств для локальных брендов — могло бы стимулировать спрос, в том числе за счет туристического потока.

Нурий Бзасежев