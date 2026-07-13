Бизнесмену Рубену Татуляну отказали в рассмотрении его дела присяжными

Краснодарский краевой суд отказал сочинскому бизнесмену Рубену Татуляну в рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных. Как сообщил «Ъ» один из участников закрытых предварительных слушаний, суд пришел к выводу, что такой порядок судопроизводства невозможен в условиях заочного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным участников заседания, суд указал, что рассмотрение дела присяжными предполагает личное участие подсудимого. В отсутствие обвиняемого присяжные лишены возможности непосредственно исследовать доказательства и воспринимать объяснения подсудимого, что не позволяет сформировать собственное мнение по делу.

Рубен Татулян, который, по данным следствия, находится в Армении, обвиняется в организации преступного сообщества, убийстве, покушении на убийство и мошенничестве. В СМИ его называют криминальным авторитетом по прозвищу Робсон.

В ходе предварительных слушаний защита также просила вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению, объединить производство с делом предполагаемых сообщников Татуляна — Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна, а также изменить территориальную подсудность.

Адвокаты мотивировали последнее ходатайство тем, что заместитель председателя Краснодарского краевого суда Вячеслав Овечкин до апреля 2026 года занимал должность прокурора Сочи и осуществлял процессуальный надзор за расследованием уголовного дела о предполагаемом преступном сообществе. Суд отказал в удовлетворении всех заявленных ходатайств. Следующее заседание назначено на 28 августа.