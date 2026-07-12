Суд отказал бизнесмену Рубену Татуляну в рассмотрении его дела присяжными

Краснодарский крайсуд отклонил ходатайство сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, находящегося в Армении, о рассмотрении его дела коллегией присяжных. Об этом «Ъ» рассказал один из участников предварительных слушаний, которые проходят в закрытом режиме. Господин Татулян, которого СМИ называют криминальным авторитетом Робсоном, обвиняется в организации ОПС, убийстве, покушении на убийство, а также в мошенничестве.

Суд, рассмотрев ходатайство Рубена Татуляна по поводу присяжных, указал на то, что данная форма судопроизводства подразумевает личное участие обвиняемого. При заочном процессе присяжные не могут непосредственно воспринимать доказательства или задавать вопросы подсудимым, что не позволяет сформировать их собственное мнение, отметили участники предварительных слушаний в Краснодаре.

Защита Рубена Татуляна заявила еще несколько ходатайств: о возврате дела в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению, о соединении производства с делом Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна — возможных сообщников Робсона, а также об изменении территориальной подсудности. По мнению защиты, объективность и беспристрастность Краснодарского крайсуда могут быть поставлены под сомнение, поскольку заместитель председателя суда Вячеслав Овечкин до апреля 2026 года занимал должность прокурора Сочи и осуществлял процессуальный надзор над расследованием дела предполагаемой ОПС Рубена Татуляна. В удовлетворении ходатайств защиты отказано, следующее слушание пройдет 28 августа.

Анна Перова, Краснодар