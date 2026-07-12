В акватории порта Сочи 12 июля проведут тренировочные стрельбы

В акватории морского порта Сочи 12 июля проведут плановые тренировочные стрельбы. О предстоящих учениях жителей и гостей курорта предупредила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Практические занятия военнослужащих запланировали провести в три этапа. Начало тренировок назначено на 13:00, 17:30 и 23:00. Все мероприятия пройдут в акватории морского порта Сочи в рамках плановой подготовки, уточнили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Перед началом первого этапа учений в городе включат речевое звуковое оповещение населения. По информации администрации, сигнал прозвучит в 12:50 и будет носить плановый характер. Его запуск связан с проведением тренировочных мероприятий.

Власти сообщили, что во время учений жители и гости Сочи могут услышать звуки стрельбы и работу системы оповещения. В администрации подчеркнули, что эти сигналы не связаны с чрезвычайной ситуацией, а являются частью запланированных мероприятий.

Жителей и туристов попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике и ориентироваться только на официальную информацию, распространяемую органами власти и экстренными службами. В муниципалитете также рекомендовали не реагировать на громкие звуки как на признак внештатной ситуации.

Проведение подобных тренировок является плановым мероприятием. В администрации Сочи отметили, что учения пройдут в установленное время, а информация о них заранее доведена до населения, чтобы избежать необоснованного беспокойства среди жителей и гостей курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что ночью средства ПВО сбили 349 украинских беспилотников самолетного типа над 13 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Краснодарском крае из-за сохраняющейся угрозы атак действует запрет на съемку и публикацию любых кадров работы ПВО и военных объектов, а за нарушение этого запрета предусмотрен штраф до 300 тысяч руб.

Мария Удовик