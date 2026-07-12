Средства ПВО уничтожили 349 беспилотников над регионами России и морями

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным министерства, беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации о подобных происшествиях. В регионе запрещено проводить фото- и видеосъемку атак беспилотных летательных аппаратов, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также публиковать сведения, раскрывающие местонахождение военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

Кроме того, под запрет подпадает распространение материалов, которые могут содержать информацию о расположении сил и средств, обеспечивающих безопасность территории. За нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный штраф за публикацию такой информации составляет 300 тыс. руб.

В Краснодарском крае ранее уже напоминали жителям и туристам о необходимости соблюдать установленные ограничения. Власти рекомендовали не публиковать фото, видео и иные сведения, которые могут раскрыть работу сил противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и других подразделений, обеспечивающих безопасность региона.

Мария Удовик