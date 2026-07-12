В Дагомысе водитель автобуса умер во время рейса

В Сочи сотрудники полиции проводят проверку после смерти водителя рейсового автобуса, которому стало плохо во время выполнения маршрута. Инцидент произошел вечером 11 июля в поселке Дагомыс на остановке «Центр», подтвердили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По предварительной информации в местных пабликах, водитель автобуса №145, следовавшего по маршруту Дагомыс — Солохаул, почувствовал себя плохо во время рейса. После остановки автобуса очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь.

До прибытия врачей помощь мужчине оказывали сотрудники полиции, которые начали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на предпринятые меры, прибывшие медики констатировали смерть водителя.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать острый сердечный приступ. Окончательные выводы сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего зарегистрировали материал проверки и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автобус выполнял пригородный маршрут между Дагомысом и Солохаулом. Проверка продолжается, после получения результатов экспертизы сотрудники полиции примут решение в соответствии с действующим законодательством.

«Ъ-Кубань» писал, что Геленджикский городской суд приговорил местного жителя Александра Семенова к 11 годам колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом, которое он совершил 18 марта 2023 года в состоянии алкогольного опьянения на Mercedes GL 500 — превысив скорость на повороте в районе Тонкого мыса, он вылетел на обочину и врезался в дерево, из-за чего его 23-летняя пассажирка через несколько дней скончалась в больнице. Это уже не первое смертельное ДТП для фигуранта дела.

Мария Удовик