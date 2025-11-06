Водителя из Геленджика приговорили к 11 годам колонии после ДТП с погибшим

Геленджикский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Как установлено следствием, 18 марта 2023 года Семенов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, допустил аварию, в результате которой погибла его пассажирка, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

По приговору суда фигуранту дела назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Осужденный будет направлен туда под конвоем.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших — в их пользу с фигуранта дела взыскано 8,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Ъ-Кубань» писал, что в Каневском районе возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Фигуранта дела признали водителем автомобиля «Вортекс», участвовавшего в аварии.

Мария Удовик