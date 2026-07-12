Главные новости к утру 12 июля

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявлению Ирана о закрытии Ормузского пролива предшествовала эскалация напряженности в отношениях с США. Ранее, 26 июня, США нанесли удары по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива в ответ на атаку коммерческого судна, а 27 июня Иран нанес ответный удар по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Эти события произошли после того, как 25 июня Иран атаковал грузовое судно у побережья Омана. Иран обвинил США в нарушении меморандума о перемирии, заключенного между странами. До этого, 7 июля, были атакованы два танкера Катара и Саудовской Аравии, ответственность за нападение на которые обе страны возложили на Иран. Это привело к отзыву США лицензии, разрешавшей операции с иранской нефтью, которая была одним из пунктов меморандума об урегулировании конфликта.

Данные события являются частью более широкого конфликта, который ведется между Ираном и США. Еще 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана, что вызвало ответную операцию Тегерана. В ответ на удары США и Исламская Республика Иран обменялись атаками на военные объекты друг друга, включая базы и склады ракет. Иранское руководство также выражало недовольство тем, что контроль над Ормузским проливом ослабевает из-за прохода коммерческих судов по несогласованным маршрутам. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил более масштабным ответом в случае повторения американских ударов и заявил, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».