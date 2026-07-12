Иран запустил БПЛА и ракеты по объектам США на Ближнем Востоке

Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке, сообщил иранский телеканал Press TV.

Минобороны Катара отчиталось о перехвате ракетной атаки. В столице страны Дохе звучали взрывы, работала сирена воздушной тревоги.

Об отражении налета БПЛА и ракет заявило и Минобороны ОАЭ. Воздушная тревога также была объявлена в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана позднее заявил об уничтожении командного центра и ангаров для дронов на авиабазе принца Хасана в Иордании. Власти Иордании о последствиях атаки не сообщали.

Ранее КСИР объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Иран также сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив. Центральное командование ВС США заявило, что Иран нанес удар по контейнеровозу GFS Galaxy. В ответ американская сторона начала серию ударов по Ирану.