В Севастополе ограничили подачу электричества

В Севастополе временно ограничено электроснабжение, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что это вынужденная мера.

«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме»,— написал господин Развожаев.

Как уточнил губернатор, на объектах энергетики введен особый режим. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Силы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны города и Балаклавском районе.

Михаил Развожаев добавил, что украинские медиа пишут «о якобы "взрыве" чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС». Подобные публикации он назвал ложными.