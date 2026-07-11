В Венесуэлу доставили первую партию российской гуманитарной помощи
В Венесуэлу прибыл самолет с 10 т российской гуманитарной помощи, сообщил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Это первая партия продовольствия и предметов первой необходимости для жителей Венесуэлы, пострадавших из-за землетрясений.
В ближайшее время в Венесуэлу должен прибыть самолет со второй партией гуманитарного груза, добавил господин Мелик-Багдасаров. «Венесуэльцы ожидали прибытия российской помощи и неоднократно говорили мне, что в эти трудные дни очень важно не только продемонстрировать свою поддержку, но и действительно показать, что наши страны продолжают рука об руку идти дальше»,— сказал посол журналистам (цитата по ТАСС).
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Погибли 4,3 тыс. человек, пострадали 16,7 тыс. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра. Разрушения также зафиксированы в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.
Подробнее — в материале «Ъ» «Семь бед без ответа».
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране более чем за сто лет. Они усугубили и без того тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся из-за многолетних санкций США, гиперинфляции и неэффективного управления нефтяным сектором. Инфраструктура страны, включая больницы и системы энерго- и водоснабжения, оказалась плохо подготовлена к такому кризису. Многие здания, построенные в середине XX века без учета сейсмостойкости, были разрушены, что привело к большому числу жертв.
В первые дни после землетрясений местные власти столкнулись с острой нехваткой спасателей, оборудования и топлива для разбора завалов. Это привело к росту недовольства среди населения, которое обвиняло правительство в бездействии. США, Франция, Испания и Германия предложили Венесуэле помощь, а Папа Римский Лев XIV направил 100 тыс. евро для поддержки католической церкви в стране.
Россия изначально не получала официального запроса о помощи, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил о готовности оперативно рассмотреть такой запрос. Теперь же Россия оказывает гуманитарную поддержку, направляя продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Часть помощи, включая электрогенераторы и медикаменты, была приобретена российской компанией уже на территории Венесуэлы.