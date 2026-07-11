Боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Россиянин Мурат Гассиев победил немецкого спортсмена Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.
Мурат Гассиев и Питер Кадиру
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Поединок в рамках турнира IBA.PRO 19 проходил в Москве. Он завершился победой Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде.
Для 32-летнего Гассиева победа стала 34-й при двух поражениях. 26 июня украинский боксер Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов, после чего WBA присвоила титул чемпиона мира Мурату Гассиеву.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мурат Гассиев провел ударную защиту».
Мурат Гассиев, ставший чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после отказа Александра Усика от своих титулов, вернул себе это звание спустя семь лет. Ранее, до перехода в супертяжелый вес, Гассиев был чемпионом мира по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Его карьера претерпела изменения после поражения Александру Усику в 2018 году в финале Всемирной боксерской суперсерии, после чего оба боксера перешли в супертяжелый вес.
В декабре 2025 года Мурат Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, победив Кубрата Пулева, который владел этим званием. Этот титул является вторым по значимости в иерархии WBA. Перед боем с Кадиру, Гассиев должен был встретиться с Тони Йока, но тот отказался из-за травмы. Петер Кадиру, который вышел на замену, имеет скромные достижения в профессиональной карьере по сравнению с Гассиевым, и до боя с россиянином провел поединок в середине мая, что ограничивало его полноценную подготовку. Отказ Усика от титулов, включая WBA, позволил Мурату Гассиеву вновь стать полноправным чемпионом мира.