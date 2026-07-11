Боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Составлено ИИ-Ассистентъ

Мурат Гассиев, ставший чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после отказа Александра Усика от своих титулов, вернул себе это звание спустя семь лет. Ранее, до перехода в супертяжелый вес, Гассиев был чемпионом мира по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Его карьера претерпела изменения после поражения Александру Усику в 2018 году в финале Всемирной боксерской суперсерии, после чего оба боксера перешли в супертяжелый вес.

В декабре 2025 года Мурат Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, победив Кубрата Пулева, который владел этим званием. Этот титул является вторым по значимости в иерархии WBA. Перед боем с Кадиру, Гассиев должен был встретиться с Тони Йока, но тот отказался из-за травмы. Петер Кадиру, который вышел на замену, имеет скромные достижения в профессиональной карьере по сравнению с Гассиевым, и до боя с россиянином провел поединок в середине мая, что ограничивало его полноценную подготовку. Отказ Усика от титулов, включая WBA, позволил Мурату Гассиеву вновь стать полноправным чемпионом мира.