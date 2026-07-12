При атаке БПЛА в Ростовской области поврежден танкер

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение ночи силы ПВО сбили над регионом более 20 беспилотников. По его словам, атаке подверглись Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы и Таганрогский залив.

«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет»,— написал губернатор.

Господин Слюсарь добавил, что обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 «Дон». Пострадавших нет. Движение на участке трассы в районе 885-го км перекрыто, а поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы.