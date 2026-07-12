При атаке БПЛА в Ростовской области поврежден танкер
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение ночи силы ПВО сбили над регионом более 20 беспилотников. По его словам, атаке подверглись Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы и Таганрогский залив.
«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет»,— написал губернатор.
Господин Слюсарь добавил, что обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 «Дон». Пострадавших нет. Движение на участке трассы в районе 885-го км перекрыто, а поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы.
Атаки БПЛА на Ростовскую область, включая портовые объекты и танкеры, происходят не впервые. Например, 8 и 9 июля (данные на 2026 год) два танкера в Таганрогском заливе уже подвергались атакам, получали механические повреждения и возгорания, хотя разлива нефтепродуктов не было. При таких инцидентах экипажи судов эвакуируются.
Губернатор Юрий Слюсарь и ранее сообщал о массированных воздушных атаках на регион, в результате которых сбивались десятки беспилотников, а повреждения получали не только суда, но и жилые дома, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Среди атакованных районов часто называются Таганрог, Каменск-Шахтинский, Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский.