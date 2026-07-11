Курорт крепчает

Сочи вошел в число самых «кофейных» городов России: по данным «Контур.Фокуса», к июню 2026 года в городе работают 373 кофейни. Участники рынка считают, что говорить о полном насыщении пока преждевременно, однако конкуренция усиливается прежде всего в центральных локациях. При этом рост расходов на аренду и персонал заставляет предпринимателей менять формат заведений: выигрывают проекты с собственной аудиторией, качественным продуктом и дополнительной едой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», Сочи занял шестое место среди российских городов по количеству кофеен. В городе насчитывается 373 заведения, больше только в Москве (4,18 тыс.), Санкт-Петербурге (2,16 тыс.), Краснодаре (627), Новосибирске (523) и Екатеринбурге (517). Всего в России работает 20,8 тыс. кофеен.

При этом сами участники рынка не считают количество заведений признаком перенасыщения. Бренд-шеф сети кофеен «Аромат корицы» в Сочи Николай Курочкин отмечает, что высокая концентрация проектов наблюдается только в отдельных районах города.

«Если брать весь Сочи, то я не считаю рынок кофеен перенасыщенным. Но в определенных местах, например на Навагинской, Островского, Воровского, на одном небольшом участке может быть много похожих проектов»,— говорит господин Курочкин.

По его словам, сегодня кофейни конкурируют не только за счет своего расположения, но и благодаря качеству продукта, уровню подготовки бариста, ассортименту и формату кухни. За последние несколько лет в Сочи стало больше проектов specialty-формата с акцентом на качество зерна и необычные вкусовые профили.

При этом главным фактором давления на бизнес остается стоимость аренды. По словам эксперта, именно локация определяет экономику кофейни, особенно в центральных районах и туристических местах.

«Если это центр, то оборот должен быть очень высоким. Кофейня должна делать около 5 кг кофе в день, чтобы при таких расходах еще оставаться прибыльной»,— говорит Николай Курочкин.

Рост стоимости зерна и молока, по его оценке, пока не стал критичным для рынка. Владельцы заведений стараются сохранять баланс между качеством продукта и себестоимостью. «Всегда можно найти золотую середину, где цена и качество соответствуют стандартам»,— отмечает эксперт.

Одновременно меняется структура спроса. Если раньше многие проекты рассчитывали прежде всего на туристический поток, то сейчас большую роль играет локальная аудитория. По словам эксперта рынка, именно постоянные жители помогают кофейням сохранять стабильность вне высокого сезона.

«Когда начинается сезон, прирост отдыхающих ощущается. Но и вне сезона мы можем спокойно себя чувствовать за счет постоянных гостей»,— говорит он.

При этом туристические точки, по оценке эксперта, сейчас испытывают большее давление. Такие заведения чаще расположены в наиболее дорогих местах — в центре города или рядом с морем, где стоимость аренды остается высокой. По его словам, наиболее устойчивыми сегодня выглядят specialty-кофейни с едой и проекты формата «кофе с собой». В жилых районах также сохраняется спрос, если заведение смогло сформировать собственную аудиторию.

Одновременно рынок постепенно отказывается от формата кофейни, где продается только напиток. По словам эксперта, посетители ожидают дополнительного предложения — от выпечки до полноценной еды.

«В кофейне одни напитки не продаются. Гостю обязательно нужно что-то из еды — не только сладкое, но и сытное. Если нет возможности открыть полноценную кухню, должны быть хотя бы сэндвичи»,— говорит господин Курочкин.

На фоне роста расходов меняется и кадровая экономика бизнеса. По данным hh.ru, с января по июнь 2026 года в Сочи в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» работодатели разместили более 2,9 тыс. вакансий. Медианная предлагаемая зарплата составила 77,3 тыс. руб., что на 2,7 тыс. руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для официантов, бариста и барменов было опубликовано более 700 вакансий, медианная зарплата составила 79,5 тыс. руб. Для поваров, пекарей и кондитеров работодатели разместили более 1,1 тыс. предложений, средняя зарплата в них составила 88,8 тыс. руб.

Как отмечает директор hh.ru в регионах Марина Качанова, работодатели чаще всего ищут сотрудников с навыками работы с клиентами, продажами, кассовыми операциями и обслуживанием покупателей.

При этом, по словам Николая Курочкина, рынок небольших независимых кофеен остается нестабильным. После изменения налогового регулирования часть заведений закрылась, а новые проекты продолжают появляться и уходить с рынка.

«Сразу стало понятно, у кого дела шли хорошо, а у кого нет. Очень много проектов закрылось, рынок серьезно почистился»,— говорит эксперт.

При этом, по его словам, некоторые сетевые проекты, наоборот, закрывали менее эффективные точки и оптимизировали количество заведений.

Дополнительным фактором для рынка становится изменение потребительского поведения. По данным исследования РОМИР, в 2026 году на среднюю зарплату в ритейле можно приобрести 1,16 тыс. чашек кофе, тогда как в классических кафе — около 688 чашек. Годом ранее показатель составлял 908 и 692 чашки соответственно.

Исследователи отмечают, что потребители продолжают выбирать кофе не только по цене, но и с учетом вкусовых предпочтений и привычного формата потребления. Для кофеен это означает сохранение спроса, но одновременно усиливает конкуренцию за постоянного клиента.

Мария Удовик