В Славянске-на-Кубани расследуют дело о мошенничестве при организации похоронных услуг

В Славянске-на-Кубани в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при оказании похоронных услуг у фигурантов и их родственников обнаружено имущество общей стоимостью более 222 млн руб. По данным, имеющимся в распоряжении «Ъ», обвиняемым по делу проходит учредитель и директор ООО «Похоронные услуги» Анатолий Таран, а также еще четыре человека. По версии следствия, участники группы организовали свыше 5 тыс. незаконных захоронений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ расследует следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Анатолий Таран находится под стражей. Информация о мере пресечения опубликована на сайте Краснодарского краевого суда, однако детали расследования официально не раскрываются.

Из материалов судебных актов следует, что арест наложен на имущество супруги обвиняемого Марины Таран, а также Елены Нерез и Татьяны Зайцевой, являющихся соучредителями ООО «Коммунальные и похоронные услуги». Под обеспечительные меры попали 60 земельных участков, банковские счета, автомобили BMW X3 и BMW X5, а также два жилых и два нежилых помещения.

Следствие полагает, что Марина Таран, Елена Нерез и Татьяна Зайцева получали денежные средства, связанные с деятельностью предполагаемой организованной группы. При этом женщины возражали против ареста активов, указывая, что не имеют процессуального статуса обвиняемых. Их представители заявили, что получение дивидендов от коммерческой организации не свидетельствует о происхождении средств из преступной деятельности.

Защита также поставила под сомнение выводы следствия о более чем 5 тыс. незаконных захоронений, заявив, что эти сведения не подтверждены доказательствами. Представитель Елены Нерез сообщил, что размер ущерба по известным эпизодам уголовного дела, по его оценке, не превышает 400 тыс. руб.

По данным судебных материалов, стоимость арестованного имущества превышает 222,5 млн руб., что, по мнению заявителей, достаточно для обеспечения возможного возмещения ущерба. Несмотря на это, Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте активов Марины Таран, тогда как вопросы об аресте имущества Елены Нерез и Татьяны Зайцевой направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Правоохранительные органы ход расследования не комментируют, адвокаты фигурантов также воздерживаются от комментариев.