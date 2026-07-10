Долгам ищут покупателя

На торги снова выставлены права требования ООО «Юг-Транс». Предприятие было зарегистрировано в 2008 году в Карачаево-Черкесии, занималось автомобильными грузоперевозками, а в 2020 году было признано банкротом по решению Арбитражного суда республики. Стартовые цены двух лотов составляют 86,92 млн руб. и 495 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Юг-Транс» Сергей Крюков снова выставил на торги права требования банкрота на общую сумму 582 млн руб. По данным федерального ресурса банкротств, реализацию ведут в форме публичного предложения с 13 июля по 30 августа 2026 года, а стартовые цены двух лотов составляют 86,92 млн руб. и 495 млн руб. соответственно. В первом случае речь идет о требованиях к ООО АК «ДерВейс», во втором — к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» соответственно.

ООО «Юг-Транс», зарегистрированное в Карачаево-Черкесии в 2008 году и занимавшееся автомобильными грузоперевозками, в 2020 году было признана банкротом решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. В материалах о банкротстве и в публикациях о предыдущих этапах процедуры указывалось, что к этому моменту предприятие уже накопило крупные убытки: в 2020 году по данным «РБК.Компании» они превысили 969 млн руб., а в 2021 году оценивались в несколько меньшую сумму около 756 млн руб.

Как писал «Ъ-Кавказ», в 2019 году крупный кредитор, ПАО «Московский индустриальный банк», заявил о признании «ЮгТранса» несостоятельным, после чего суд возбудил дело о банкротстве, а в феврале 2020 года открыл конкурсное производство, одновременно установив, что часть платежей и сделок была направлена на выведение денежных средств должника, что усугубило кризис и привело к признанию банкротства. В итоге вместо операционного бизнеса в конкурсной массе осталась в основном дебиторская задолженность перед другими компаниями, которую сейчас выставили на торги.

Компания уже несколько лет пытается монетизировать остатки активов. Так, осенью 2022 года конкурсный управляющий выставлял на торги 56 седельных тягачей Volvo FM 4x2 общей стартовой стоимостью 195,8 млн руб. Эти торги были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок со стороны покупателей. В целом из 18 попыток проведения торгов на активы компании большинство завершилось с таким же итогом. Успешные торги сопровождались существенным дисконтом. Так, требования к владельцам «ДерВейс» на 131 млн руб. в 2024 году были проданы за 620 тыс. руб. Из материальных активов удалось продать только несколько единиц техники на ранних этапах торгов в 2021 году.

Первый лот, права требования к ООО АК «ДерВейс» на 86,92 млн руб., связан с определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 27 декабря 2023 года по делу № А25-755/2019. Эта компания в нулевых позиционировала себя как флагман автопрома Северного Кавказа, будучи единственным в округе производителем автомобилей. Однако ее финансовое положение также оставалось непростым на фоне цепочки банкротств. Изначально эта компания выпускала в Черкесске автомобили из китайских комплектующих под брендами Lifan, Chery, Geely и Brilliance. Производство стартовало в 2017 году, но уже в 2018-м было остановлено на фоне финансовых проблем и налоговых претензий к бенефициару. Ключевая налоговая претензия ФНС к компании составила 319,37 млн руб.: именно на такую сумму, как утверждали следственные органы, предприятие получило неправомерный вычет по НДС в 2016–2017 годах. Впоследствии компания была признана банкротом, а ее имущественный комплекс реализован на торгах.

В структуру этой группы входило ООО АК «Ставрополь Авто» — проект этого автозавода в пригороде Ставрополя был запущен в 2013 году с инвестициями более 12 млрд руб. и предполагал выпуск до 100 тыс. автомобилей в год. Но в итоге так и не вышел на серийное производство. В июне 2026 года дебиторка «Ставрополь Авто» также была выставлена на торги за 424,6 млн руб., при этом крупнейшим должником этой компании является «Чайна Автомаркет» с суммой более 293 млн руб. Сам же несостоявшийся автогигант стал для региональных властей своеобразным «чемоданом без ручки» — губернатор Владимир Владимиров вначале утверждал, что на заводе все же будет реализовано автосборочное производство. Затем возникла инициатива создания на его месте индустриального парка по типу СКИП «Мастер». Но на деле инвестор так и не нашелся, а возведенные площади и оборудование продолжают простаивать.

Второй лот выглядит еще крупнее: 495 млн руб. требований «Юг-Транс» к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» основано на определении Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 8 октября 2025 года по делу № А25-1126/2022. Для конкурсной массы «Юг-Транса» это самый весомый актив в нынешней продаже, поскольку он почти в шесть раз превышает стоимость первого лота. Но и здесь это очередная попытка реализации проблемного актива: все прошлые торги на эту дебиторку не состоялись по причине отсутствия покупателей.

Это далеко не первая попытка продать две дебиторские задолженности перед компанией. В предыдущих случаях торги были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Нынешние торги назначены в форме публичного предложения, то есть цена будет меняться по установленному графику в пределах периода приема заявок, а победитель должен будет в течение пяти дней подписать договор и оплатить покупку в течение 30 рабочих дней после его заключения.

Станислав Маслаков