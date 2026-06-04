Долги «Ставрополь Авто» вновь пытаются продать за 424,6 млн рублей

Пул дебиторской задолженности ООО АК «Ставрополь Авто», входившего в группу «Дервейс», выставлен на торги за 424,6 млн рублей, при этом крупнейшим должником является «Чайна Автомаркет» с суммой более 293 млн рублей.

В состав лота включены требования к десяткам юридических и физических лиц. Основная часть задолженности сосредоточена в нескольких крупнейших требованиях. Крупнейшим должником выступает ООО «Чайна Автомаркет» с суммой более 293 млн руб., вторым по величине — ООО «СтавСтройИнжиниринг» с задолженностью около 131 млн руб. Еще несколько требований превышают 5–10 млн руб., тогда как остальная часть портфеля представляет собой длинный хвост из более мелких долгов.

ООО АК «Ставрополь Авто» входило в периметр бизнеса предпринимателя Хаджи-Мурата Дерева, которого называли бенефициаром группы «Дервейс», и являлось одним из ее производственных активов. Проект автозавода был запущен в 2013 году с инвестициями более 12 млрд руб. и предполагал выпуск до 100 тыс. автомобилей в год.

Предприятие занималось сборкой внедорожников Great Wall и Hower, тогда как сама группа Derways в Черкесске выпускала автомобили из китайских комплектующих под брендами Lifan, Chery, Geely и Brilliance. Производство стартовало в 2017 году, но уже в 2018-м было остановлено на фоне финансовых проблем и налоговых претензий к бенефициару. Впоследствии компания была признана банкротом, а ее имущественный комплекс реализован на торгах.

Сам Хаджи-Мурат Дерев, по данным СМИ, находится за пределами России и объявлен в розыск по делам, связанным с налогами и мошенничеством. Эксперты, опрошенные «Ъ-Кавказ», отмечают, что подобные активы на практике продаются с существенным дисконтом, поскольку значительная часть задолженности приходится на ликвидированные или проблемные компании. В таких случаях основным инструментом возврата средств становится не прямое взыскание долга, а работа с контролирующими лицами должников и оспаривание сделок.

Прием заявок стартует с 8 июня, торги проведут 20 июля.

Подробнее читайте в материале «Долги пошли своим ходом».

Тат Гаспарян