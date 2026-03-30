В КЧР продают долги обанкротившейся транспортной компании за 646 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Юг-Транс» Сергей Крюков объявил о продаже прав требования обанкротившейся компании из Карачаево-Черкесии общей стоимостью 646,58 млн руб. Соответствующая информация появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На аукцион выставлены два лота с правами требования должника к другим предприятиям. Первый лот включает требование к ООО «АК ДерВейс» на сумму 96,58 млн руб. Второй — требование к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» на 550 млн руб.

Компания «Юг-Транс», занимавшаяся автомобильными грузоперевозками, была признана банкротом по решению Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики в феврале 2020 года. Она обанкротилось из-за сочетания структурных проблем транспортного бизнеса, масштабных убытков и внутрихолдинговых финансовых нарушений: компания с 2020 года фиксировала убытки в сотни миллионов рублей. В 2020 году они превысили 969 млн руб., а в 2021м составили около 756 млн руб., что привело к хроническому дефициту оборотных средств и неплатежеспособности.

В 2019 году крупный кредитор, ПАО «Московский индустриальный банк», заявил о признании «ЮгТранса» несостоятельным, после чего суд возбудил дело о банкротстве, а в феврале 2020 года открыл конкурсное производство, одновременно установив, что часть платежей и сделок была направлена на выведение денежных средств должника, что усугубило кризис и привело к признанию банкротства. В итоге вместо операционного бизнеса в конкурсной массе осталась в основном дебиторская задолженность перед другими компаниями, которую сейчас продают на аукционах на сумму свыше 646 млн руб.

Подача заявок на участие в торгах начнется 30 марта 2026 года в 09:00 и закончится 5 мая 2026 года в 18:00. Участникам необходимо внести залог в размере 20% от стартовой цены выбранного лота. Торги пройдут с шагом повышения в 5% от первоначальной стоимости.

Победитель определится по наивысшей предложенной цене. С ним заключат договор уступки права требования. Оплатить приобретенный лот необходимо в течение 30 рабочих дней после подписания соглашения. Электронный аукцион состоится 12 мая.

