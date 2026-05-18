В КЧР долги «Юг-Транс» выставили на торги за 582 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ЮГ-ТРАНС» Сергей Крюков объявил о проведении повторных торгов по продаже прав требования к двум компаниям на общую сумму около 581,9 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу выставлено имущество должника в составе двух лотов. Лот № 1 включает права требования к ООО «АК ДерВейс» на сумму 86,9 млн руб. Задолженность подтверждена определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 27 декабря 2023 года.

Лот № 2 представляет собой права требования к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» в размере 495 млн руб. Основанием является определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 8 октября 2025 года.

Прием заявок на участие в аукционе стартует 25 мая и завершится 30 июня. Заявки принимаются в электронной форме на сайте площадки. Сами торги состоятся 3 июля 2026 года. Процедура предусматривает повышение начальной цены лота, шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты будут подведены и опубликованы на электронной площадке в день проведения торгов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг-Транс» зарегистрировано в ауле Адыге-Хабль (Карачаево-Черкесская Республика) в 2008 году. Компания занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Учредителем компании является Аллахвердиева Лейла Агамали Кзы. Уставный капитал — 16,5 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 9,2 млн руб., прибыль — 3,1 млн руб.

Тат Гаспарян