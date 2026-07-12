Главные новости недели в Нижегородской области к 12 июля

Ввод нового межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе в эксплуатацию «ввиду ряда объективных причин» отложили до 1 июля 2028 года. Ранее его хотели запустить до 2027 года.

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Нового подрядчика нашли только для одного из трех троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» успешно провело лишь один из трех конкурсов на капитальный ремонт депо. Прежний подрядчик работы в срок не выполнил и стал фигурантом уголовного дела.

Nesma Airlines 6 июля открыла рейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду. Их будут выполнять на Airbus A320.

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Количество безработных в Нижнем Новгороде в первом квартале 2026 года выросло вдвое. Их насчитывалось 126 против 60 в первом квартале 2025 года. Всего незанятых граждан, обратившихся за поиском работы, на конец марта было чуть более 2 тыс. — в 2,6 раза больше по сравнению с концом марта 2025 года.

Правительство Нижегородской области предлагает «подъемные» до 225 тыс. руб. выпускникам из других регионов при трудоустройстве на нижегородские предприятия. Для соискателей определен ряд условий.

Первый в Нижегородской области аквапарк объявил о закрытии. «Атолл», расположенный в Кстове, прекратит работу после 31 августа 2026 года.

Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области — начальником полиции. Ранее он занимал должность замначальника полиции ставропольского главка.

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Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой увеличить отгрузки на фоне острого дефицита бензина и дизеля на АЗС. С 9 июля продажу бензина в регионе ограничили по госномерам и датам.

Совместное белорусско-российское предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсмы в особую экономическую зону «Кулибин» в Дзержинске и сократит штат сотрудников. В ОЭЗ хотят создать производство гибридного и электротранспорта.

Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов получил новый условный срок — три года лишения свободы условно и запрет занимать определенные должности на два года. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке благоустройства Парка Победы.