Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области

Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника главного управления МВД по Нижегородской области — начальником полиции, сообщили в ведомстве. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД Юрий Арсентьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ранее Игорь Шаповалов занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В новой должности Игорь Шаповалов сменил прежнего заместителя начальника нижегородского ГУ МВД Вадима Ятайкина, который возглавил управление МВД по Калининградской области.

Владимир Зубарев