Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области
Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника главного управления МВД по Нижегородской области — начальником полиции, сообщили в ведомстве. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД Юрий Арсентьев.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Ранее Игорь Шаповалов занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
В новой должности Игорь Шаповалов сменил прежнего заместителя начальника нижегородского ГУ МВД Вадима Ятайкина, который возглавил управление МВД по Калининградской области.