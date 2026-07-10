«Нижэкотранс» перенесет производство в Дзержинск и сократит штат

Совместное белорусско-российское предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство трамваев и электробусов из Ворсмы в особую экономическую зону «Кулибин» в Дзержинске и сократит штат сотрудников. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Решение принято в связи со снижением объема заказов: в третьем квартале 2026 года предприятие полностью завершит контракт на поставку 170 трамваев и 62 электробусов в Нижний Новгород. Компания арендует производственные площади в Ворсме, однако выкупать и реконструировать их нецелесообразно, отметили в Корпорации.

Вместе с тем в ОЭЗ «Кулибин» планируется создать высокотехнологичное производство, сейчас ведется разработка новой линейки гибридного и электротранспорта, говорится в сообщении. В связи с этим штат «Нижэкотранса» оптимизируют.

Гендиректор Корпорации развития Игорь Ищенко добавил, что власти прорабатывают варианты трудоустройства работников, которых затронет оптимизация. Министр демографии Нижегородской области Игорь Пантюхин назвал реструктуризацию предприятия и сокращение штата «экономически обоснованным, но временным этапом переформатирования производства». Он заверил, что каждый сотрудник получит персональное сопровождение при трудоустройстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2026 года нижегородский бизнес анонсировал рост банкротств и сокращение числа предприятий и сотрудников. По данным Росстата, число безработных в Нижнем Новгороде в I квартале выросло вдвое.

Владимир Зубарев