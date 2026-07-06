Nesma Airlines открыла рейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду

Авиакомпания Nesma Airlines 6 июля 2026 года открыла новую полетную программу из Нижнего Новгорода в Хургаду (Египет). Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться на Airbus A320 и позволят удовлетворить высокий спрос нижегородцев на пляжный отдых в Египте, отмечается в сообщении.

Полеты из Нижнего Новгорода запланированы по понедельникам и средам. Также из Нижнего Новгорода в Хургаду летает авиакомпания «Россия».

Владимир Зубарев