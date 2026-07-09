Нижегородские власти попросили поставщиков топлива увеличить отгрузки

Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой увеличить отгрузки на фоне острого дефицита бензина и дизеля на АЗС. Об этом сообщили в областном кабинете министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас на заправках сохраняются очереди за топливом, которые власти объяснили снижением подвоза в ночные часы со стороны ПАО ЛУКОЙЛ — владельца крупнейшей сети АЗС в Нижегородской области. «После переговоров с руководством компании логистика была скорректирована — с 05:00 поставки активно наращиваются», — отметили в правительстве.

С 9 июля в регионе действует ограничение продажи топлива на АЗС: его отпускают по четным и нечетным датам в зависимости от госномеров машин. Ранее к руководству ООО «Ликард» — дочернего предприятия ЛУКОЙЛа — обратился глава Городецкого округа Александр Мудров из-за отсутствия топлива для физлиц на большинстве заправок.

Владимир Зубарев