Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов получил новый условный срок

Бывшему главе городского округа Чкаловск Нижегородской области Александру Кудряшову вынесли приговор по второму уголовному делу. Ему назначили три года лишения свободы условно и запрет занимать определенные должности на два года, сообщили в Чкаловском суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», дело поступило в суд в июле 2025 года. Бывшего чиновника изначально обвиняли по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Судя по сообщению суда, в итоге обвинение переквалифицировали на ч. 2 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями).

Экс-главе инкриминировали неправомерное подписание актов приемки благоустройства парка Победы, притом, что подрядчик часть работ не завершил. Ущерб муниципальному бюджету оценивали в 2,5 млн руб.

По данным суда, вину фигурант не признал.

В апреле 2024 года Александра Кудряшова уже осудили на 3,5 года условно за превышение полномочий при расчетах с подрядчиком, который благоустраивал городскую пристань. Глава МСУ и его заместитель знали, что компания не закончила работы, но подписали акты. Заместителя Сергея Герасименко приговорили к году принудительных работ, гендиректора Севака Кеосяна — к трем годам и четырем месяцам колонии.

Галина Шамберина