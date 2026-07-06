Количество безработных в Нижнем Новгороде в I квартале выросло вдвое

В Нижнем Новгороде по итогам первого квартала 2026 года насчитывалось 126 граждан со статусом безработного. Это в 2,1 раза больше по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда их насчитывалось 60. Об этом говорится в презентации о социально-экономическом развитии города за январь — март.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На конец 2025 года в Нижнем Новгороде было 99 безработных.

По данным Нижегородстата, во всей Нижегородской области на конец марта 2026 года насчитывался 241 человек со статусом безработного — на 41,8% больше год к году.

Всего незанятых граждан, обратившихся за поиском работы, было чуть более 2 тыс. — в 2,6 раза больше по сравнению с концом марта 2025 года.

Уровень общей безработицы в Нижегородской области в первом квартале оценивался в 1%. Нагрузка незанятого населения на одну вакансию к концу марта 2026 года составляла 0,07 человека: предприятиями было заявлено 28,15 тыс. вакансий.

Галина Шамберина