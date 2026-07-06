Ввод нового межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе отложен на 2028 год

Ввод нового межмуниципального полигона ТКО в Арзамасе в эксплуатацию «ввиду ряда объективных причин» отложен до 1 июля 2028 года, следует из документов министерства экологии Нижегородской области, опубликованных на сайте областного правительства. Ранее полигон планировали запустить до 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», мусоросортировочный комплекс за 2,9 млрд руб. строят по концессии правительства с дочерним предприятием корпорации развития Нижегородской области ООО «Проект 3». Мощность полигона составит 160 тыс. тонн, проект предполагает строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса, участков компостирования и обработки крупногабаритных отходов и полигона для захоронения ТКО. Он расположится около села Волочиха и будет обслуживать южные округа Нижегородской области.

В связи с переносом сроков ввода комплекса планируется перераспределить потоки ТКО с Арзамасского и Сергачского кластеров на другие объекты размещения ТКО с 1 января 2027 года до 30 июня 2028 года, отмечается в документах.

Владимир Зубарев