Евгения Тутушкина: «Личный бренд нужно строить не только на профессиональном, но и обязательно на личном контенте»

В четверг, 9 июля, КубА Клуб провел в Краснодаре очередной бизнес-завтрак. Гостем встречи стала старший партнер юридической компании «Тутушкина, Григориадис и Партнеры» Евгения Тутушкина. Разговор шел о выборе карьерного пути, нюансах практики по банкротным и разводным делам, создании и развитии личного бренда с помощью соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Тутушкина и сооснователь Клуба КубА Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко Евгения Тутушкина и сооснователь Клуба КубА Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко

Евгения Тутушкина — родом из Куйбышева (ныне — Самара), но в детстве переехала в Туапсе, где в 16 лет и заработала свои первые деньги на продаже товаров для отдыхающих. В дальнейшем она пошла учиться на юриста и посвятила себя управлению бизнесом. Впоследствии Евгения решила открыть свою собственную юридическую фирму. Сегодня ее компания занимается гражданскими делами. У нее — сотни клиентов из разных городов России. Сама Евгения получила известность как специалист по разводным процессам, а также активный блогер.

Одно из направлений, которыми занимается ее компания,— банкротства. «Это очень большая доля рынка. Из десяти человек, которых вы встретите, просто идя по улице, восемь уже либо имеют опыт банкротства, либо в скором времени столкнутся с ним. И сегодня есть ощущение, что количество банкротных дел будет только расти»,— рассказывает юрист.

Она поясняет, что одной из причин такой ситуации является расширение практики привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: «Сейчас уже все активнее приходят к директорам, бухгалтерам, юристам. Заканчивают банкротить непосредственно компанию, а потом приходят к ним».

Также Евгения Тутушкина поделилась своими заметками о том, кто более всего подвержен «сваливанию» в банкротство. «Заметила, что чаще всего в банкротство уходят те, кто любит рисковать. Это люди, которые думают о развитии, вкладываются. Но в жизни бывают моменты, когда нужно просто залечь и переждать ситуацию, а иногда — даже правильно перераспределить активы, тем самым спасти их»,— отмечает она.

Юрист поделилась с участниками клуба и советом по подбору контрагентов: рассматривать в качестве таковых она рекомендует тех, у кого есть активы. «Прямо так и объяснять. Я рассматриваю Вас как контрагента. Но покажите Ваши активы на случай, если что-то пойдет не так. Просите выписки по имуществу (кроме единственного жилья) и так далее»,— советует она.

В вопросах семейных отношений и брака Евгения Тутушкина является сторонницей практики заключения брачного договора за исключением случаев «юных» браков, где у супругов, как правило, нет никакого имущества. Количество разводов сегодня настолько велико, что вступление в брак по несколько раз стало обыденностью. С учетом нюансов, которые накладывает занятие бизнесом (постоянная необходимость получать согласие супруга на сделки, защищать семейное имущество от рисков), нередки сегодня и формальные разводы на этой почве. При этом иногда они являются просто необходимостью. «Но нужно все переоформлять вовремя, чтобы потом конкурсный управляющий эти сделки не оспорил»,— объясняет она.

В какой-то момент к Евгении пришло понимание, что для продвижения ее юридического бизнеса нужно развивать личный бренд и делать это следует через соцсети (она видит перспективу в западных популярных площадках). Первый опыт был не совсем успешным, но затем удачный выбор SMM-специалиста привел к тому, что число подписчиков начало активно расти. Сегодня число ее подписчиков на одном из популярных сервисов приближается к 250 тыс. и ежемесячно прирастает примерно на 6–7 тыс. человек. Это результат работы двух PR-команд, одна из которых работает в Краснодаре, другая — в Москве (там сейчас юрист защищает интересы ряда известных лиц, имена которых не раскрывает).

В создание контента для соцсетей она ежемесячно вкладывает до 600 тыс. руб., которые дают ей 7 тыс. подписчиков за этот период. Тем не менее затраты на лид (получение через соцсети клиента и его «закрытие» на контракт) окупаются достойными гонорарами.

На вопрос о том, кем сегодня она больше является: юристом или блогером,— она отвечает: «Кем-то посередине. Стараюсь несколько раз в неделю работать в судебных заседаниях, чтобы не утрачивать хватку. С другой стороны, сценарии роликов, которые набирают сотни тысяч просмотров, уже сами рождаются в голове. В итоге и генерируется огромный трафик, и это помогает в юридической работе. Как-то в процессе, который проходил в Свердловской области, судья сказала: "О! Я тебя знаю, на тебя подписана моя дочь". При этом я — сторонник того, что личный бренд нужно строить не только на профессиональном, но и обязательно на личном контенте. Ведь клиенты оценивают тебя в целом как человека, по тому, как ты относишься к разным вещам, как проявляешь себя в жизни»,— считает юрист.

ИП Пшеничный Алексей Александрович