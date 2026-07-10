Траты жителей Кубани на препараты железа увеличились на 32%

С начала этого года жители Краснодарского края потратили на покупку препаратов железа на 32% больше, чем в аналогичный период прошедшего года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

За первые пять месяцев этого года жители и гости Краснодарского края потратили на покупку препаратов железа более 292,6 млн руб. В аналогичный период прошлого года — 221,2 млн руб. Однако, согласно статистическим данным, с начала года в регионе было продано более 271,8 тыс. упаковок лекарств, что на 20% меньше, чем за тот же период годом ранее, когда граждане приобрели 338 тыс. упаковок.

По данным аналитиков, наиболее популярным препаратом среди жителей и гостей Краснодарского края в период с января по май этого года был «Сорбифер». Его доля в рублях от общей суммы продаж за прошедший период составила 25%.

Далее в списке наиболее продаваемых препаратов идет «Феринжект» с 21% от общей суммы продаж в регионе. Затем идут «Феррум» и «Ферретаб» с 13 и 9% соответственно. Замыкает список наиболее продаваемых в крае препаратов железа «Ферлатум» с теми же 9%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала этого года жители и гости Краснодарского края потратили на приобретение назальных препаратов на 16% больше средств, чем в аналогичный период прошлого года. На покупку препаратов для лечения насморка потратили более 1,3 млрд руб. В аналогичный период 2025 года — 1,1 млрд руб.

Алина Зорина