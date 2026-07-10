Над Кубанью, Крымом и другими регионами России в ночь на 10 июля сбили 376 БПЛА

В период с 20:00 9 июля до 7:00 10 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации оборонного ведомства, украинские БПЛА были перехвачены и сбиты над территориями Краснодарского края, Крыма, над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, над Московским регионом.

Как сообщил региональный оперштаб, в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ.

Сергей Емельянов